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В Армении отметили важность развития партнёрских отношений с США
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В Армении отметили важность развития партнёрских отношений с США 

Свободная пресса 4 часа назад
Армен Саркисян — президент Армении на встрече с главой американского Госдепа Майком Помпео — заявил, что Ереван придает важное значение развитию партнерства с Вашингтоном.
В ходе переговоров, которые прошли накануне в в столице США Саркисян подчеркнул, что армянская сторона придаёт важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства, и заявил госсекретарю о готовности «новой Армении» продолжать укреплять отношения с США, передаёт РИА Новости.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что семья брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна обвиняется в незаконном обогащении.
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