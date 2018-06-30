В Армении отметили важность развития партнёрских отношений с США 

Армен Саркисян — президент Армении на встрече с главой американского Госдепа Майком Помпео — заявил, что Ереван придает важное значение развитию партнерства с Вашингтоном.
В ходе переговоров, которые прошли накануне в в столице США Саркисян подчеркнул, что армянская сторона придаёт важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства, и заявил госсекретарю о готовности «новой Армении» продолжать укреплять отношения с США, передаёт РИА Новости.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что семья брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна обвиняется в незаконном обогащении.
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