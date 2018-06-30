В Вашингтоне состоялась встреча президента Армении с госсекретарем США

"В ходе встречи […] президент Саркисян заявил, что Армения придает важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства и представил госсекретарю готовность «новой Армении» продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами", — сообщает пресс-служба главы армянского государства.