Ещё
В Вашингтоне состоялась встреча президента Армении с госсекретарем США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Вашингтоне состоялась встреча президента Армении с госсекретарем США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты в пятницу в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации президента.
"В ходе встречи […] президент Саркисян заявил, что Армения придает важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства и представил госсекретарю готовность «новой Армении» продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами", — сообщает пресс-служба главы армянского государства.
До прибытия в США Саркисян побывал с рабочим визитом в Великобритании и Франции, где провел встречи с представителями администраций двух стран и главами крупных предприятий.
ТАСС: последние новости
WP: Пентагон оценивает стоимость вывода войск с территории ФРГ Пенс поблагодарил Бразилию за давление на Венесуэлу и призвал к изоляции Мадуро Трамп заявил, что США участвуют в худших торговых соглашениях в мире
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обязали платить за дождь380
Меркель проиграла: правые делят Европу85
В Сети возмутились поступком Урганта и Слепакова84
Россиян предупредили об опасности на известном курорте32
В элитном московском вузе совершено нападение1
Видео
00:39
Суд с Украиной: «Газпром» увидел трибунал
Компании Статьи
01:15
«Дулю показать?» Киев признал бессилие против России
Армия Конфликты
01:00
Бузова крупно подставилась перед Киркоровым
Шоу-бизнес
03:59
Россиян обязали платить за дождь
Экономика Личный счет
03:53
Комик разыграл Трампа
В мире США
01:48
Трамп допустил признание Крыма российским
В мире
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение