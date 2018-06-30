В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Донецкий, сёл Логвиново и Сокольники. Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов и вооружения БМП», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в регионе.