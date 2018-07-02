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В Кремле прокомментировали слова Трампа о признании Крыма
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В Кремле прокомментировали слова Трампа о признании Крыма 

Rambler News Service 2 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России в повестке обсуждений на международной арене не может быть вопроса признания Крыма территорией РФ, передает ТАСС.
«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал Песков.
Он добавил, что остальные вопросы являются вопросами консенсуса и вопросами для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения.
Ранее президент США Дональд Трамп ответил одной фразой на вопрос журналистов президентского пула, признают ли США Крым российским: «Мы посмотрим».
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