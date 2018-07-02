В Кремле прокомментировали слова Трампа о признании Крыма

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал Песков.

Он добавил, что остальные вопросы являются вопросами консенсуса и вопросами для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения.