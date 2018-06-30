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Трамп объявит о решении по кандидату на пост члена Верховного суда 9 июля
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Трамп объявит о решении по кандидату на пост члена Верховного суда 9 июля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить решение по кандидатуре на пост члена Верховного суда страны 9 июля.
"Мы объявим об этом после 4 июля, это будет 9 июля. У нас прекрасные люди (кандидаты — ред.)", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.
Ранее 82-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил, что планирует уйти в отставку после 30 лет работы.
После объявления кандидата на пост члена Верховного суда его должен утвердить конгресс США.
Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при предыдущем президенте США Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.
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