Трамп объявит о решении по кандидату на пост члена Верховного суда 9 июля

"Мы объявим об этом после 4 июля, это будет 9 июля. У нас прекрасные люди (кандидаты — ред.)", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома

Ранее 82-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил, что планирует уйти в отставку после 30 лет работы.

После объявления кандидата на пост члена Верховного суда его должен утвердить конгресс США.