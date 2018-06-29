Ещё
Клинтон о разделении семей мигрантов в США: хуже самых худших опасений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинтон о разделении семей мигрантов в США: хуже самых худших опасений 

Газета.Ru 34 минуты назад
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью британской газете The Guardian высказалась против политики «нулевой терпимости» президента США Дональда Трампа. По словам Клинтон, разделение детей с семьями мигрантов — это «поистине невообразимо жестоко».
Клинтон также считает, что Трамп, возможно, не должен ехать с официальным визитом в Великобританию в следующем месяце «до воссоединения детей». Помимо этого, она рассказала, что президентство Дональда Трампа «оказалось хуже», чем допускали ее самые мрачные страхи.
Клинтон считает, что Трамп отступил от своей жесткой миграционной политики, которая за последние недели разделила 2,3 тыс. семей, потому что «даже для него со стороны это выглядело ужасно».
Она также выразила обеспокоенность тем, что некоторые семьи могут никогда не воссоединиться.
Более того, Клинтон рассказала, что во время кампании предупреждала, что «нативистический подход» Трампа к Соединенным Штатам может привести к разделению семей мигрантов.
"Я надеялась, что не увижу худшего из моих страхов. Но [ситуация] оказалась хуже. Я должна сказать вам, даже я не верила, что это случится", — заключила Хиллари Клинтон.
Ранее Клинтон раскритиковала Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном.
Газета.Ru: последние новости
National Interest: Трамп должен выбрать между КНДР и торговой войной Макрон: ЕС не ведет агрессивной политики в отношении России Военный эксперт из США сравнил Путина с "огромным русским медведем"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу Цымбалюк-Романовской42
На скоростную магистраль за трлн в Грозный дали добро289
Путин определил статус Каспийского моря391
На Украине заявили об угрозе потери Азовского моря126
Названа средняя зарплата москвичей713
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Другое
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение