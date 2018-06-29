Киев придумал новый способ вернуть Донбасс

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Киев привлечет частные военные компании в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Власти Украины ведут переговоры с частными военными компаниями из США и Польши о привлечении иностранных наемников к силовому возвращению Донбасса под контроль Киева, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Украинское военно-политическое руководство не оставляет надежд на силовой путь возврата под свой контроль территорий Донбасса. Для этого власти Украины в мае-июне 2018 года провели тайные переговоры с руководством международных частных военных компаний, таких как Academy" (США), ASBS Othago (Польша), на привлечение более тысячи иностранных наемников", — сказал Безсонов, ссылаясь на данные разведки.
По его словам, Киев планирует после согласования вопроса о введении миротворцев в Донбасс провести спецоперацию с привлечением иностранных частных военных компаний. Их задачей будет прорыв обороны на горловском или дебальцевском направлении.
"Украинские власти намерены накануне ввода миротворцев перекроить линию соприкосновения войск и закрепить ее миротворческим контингентом", — добавил Безсонов.
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