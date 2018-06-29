Киев придумал новый способ вернуть Донбасс

Киев привлечет частные военные компании в Донбассе, заявили в ДНР

Власти Украины ведут переговоры с частными военными компаниями из США Польши о привлечении иностранных наемников к силовому возвращению Донбасса под контроль Киева, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов

"Украинское военно-политическое руководство не оставляет надежд на силовой путь возврата под свой контроль территорий Донбасса. Для этого власти Украины в мае-июне 2018 года провели тайные переговоры с руководством международных частных военных компаний, таких как Academy" (США), ASBS Othago (Польша), на привлечение более тысячи иностранных наемников", — сказал Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, Киев планирует после согласования вопроса о введении миротворцев в Донбасс провести спецоперацию с привлечением иностранных частных военных компаний. Их задачей будет прорыв обороны на горловском или дебальцевском направлении.