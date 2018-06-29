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Госдеп США назвал Россию одной из худших стран по торговле людьми
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Госдеп США назвал Россию одной из худших стран по торговле людьми 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Согласно новому докладу Госдепа США, Россия, Белоруссия, Туркменистан и Иран входят в число 22 стран с худшими позициями по торговле людьми. Доклад был представлен госсекретарем США Майком Помпео и советником американского президента Иванкой Трамп на специальной церемонии 28 июня, сообщает Североамериканское бюро НСН.
В ежегодном докладе 187 стран разделяются на четыре категории и Россия шестой год подряд вошла в худшую из них. Причиной этому называется то, что российское правительство «не выполняет минимальных стандартов по устранению проблемы торговли людьми и не предпринимет значительных усилий в этом направлении».
К странам худшей категории также отнесли Китай, Северную Корею, Сирию и Венесуэлу.
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