Госдеп США назвал Россию одной из худших стран по торговле людьми 

Согласно новому докладу Госдепа США, Россия, Белоруссия, Туркменистан и Иран входят в число 22 стран с худшими позициями по торговле людьми. Доклад был представлен госсекретарем США Майком Помпео и советником американского президента Иванкой Трамп на специальной церемонии 28 июня, сообщает Североамериканское бюро НСН.
В ежегодном докладе 187 стран разделяются на четыре категории и Россия шестой год подряд вошла в худшую из них. Причиной этому называется то, что российское правительство «не выполняет минимальных стандартов по устранению проблемы торговли людьми и не предпринимет значительных усилий в этом направлении».
К странам худшей категории также отнесли Китай, Северную Корею, Сирию и Венесуэлу.