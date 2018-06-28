Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать должность премьер-министра Украины . Об этом он написал в своём Facebook.

Он заявил, что президент Украины должен быть главой государства и исполнительной власти.

По его мнению, лидер страны должен формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране.

« (Предлагаю. — RT) должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10-12», — написал он.