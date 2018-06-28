Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины 

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать должность премьер-министра Украины. Об этом он написал в своём Facebook.
Он заявил, что президент Украины должен быть главой государства и исполнительной власти.
По его мнению, лидер страны должен формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране.
« (Предлагаю. — RT) должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10-12», — написал он.
Также Ляшко предложил сократить численность депутатов Верховной рады с 450 до 250 человек.
Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить полномочия премьер-министра Украины.