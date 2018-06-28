Ещё
Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня

Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать должность премьер-министра Украины. Об этом он написал в своём Facebook.
Он заявил, что президент Украины должен быть главой государства и исполнительной власти.
По его мнению, лидер страны должен формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране.
« (Предлагаю. — RT) должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10-12», — написал он.
Также Ляшко предложил сократить численность депутатов Верховной рады с 450 до 250 человек.
Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить полномочия премьер-министра Украины.
RT на русском: последние новости
Помпео заявил, что Трамп «глубоко убеждён» в неизбежности возвращения России в G7 Орешкин: Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на легковые автомобили из США В США опасаются превосходства России и Китая в области развития электромагнитного оружия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили получил тюремный срок80
Крымский мост устроил бум на полуострове511
«Газпром» платить не будет: «Нафтогаз» проиграл суд72
Похороны Дементьева обернулись скандалом53
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины48
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение