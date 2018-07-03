«Кризу подолано»: Омелян заявил что нга Украину вернулись все «застрявшие» туристы 

Об этом он заявил на брифинге, передает «112».
«Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, из Албании, из других государств, кризис преодолен, вопрос решен», — сказал он.
Примечательно, что словосочетание «кризис преодолен» — «кризу подолано» на украинском — ранее активно использовала «Партия регионов» в своей политической рекламе.
Ранее стало известно о том, что часть украинских туристов застряла в Тунисе, Албании, Испании. Кроме того, из Киева не смогли улететь туристы в Турцию и Грузию.
Причиной подобного положения дел оказались долги туроператоров.
В МИД Украины заявили о необходимости привлечь к ответственности компании, спровоцировавшие кризис.