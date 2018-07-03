«Кризу подолано»: Омелян заявил что нга Украину вернулись все «застрявшие» туристы

Об этом он заявил на брифинге, передает «112».

«Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса , из Албании , из других государств, кризис преодолен, вопрос решен», — сказал он.

Примечательно, что словосочетание «кризис преодолен» — «кризу подолано» на украинском — ранее активно использовала «Партия регионов» в своей политической рекламе.

МИД Украины подтвердил вылет застрявших в Тунисе туристов на Украину.

Грузию. Ранее стало известно о том, что часть украинских туристов застряла в Тунисе, Албании, Испании . Кроме того, из Киева не смогли улететь туристы в Турцию

Причиной подобного положения дел оказались долги туроператоров.

В МИД Украины заявили о необходимости привлечь к ответственности компании, спровоцировавшие кризис.