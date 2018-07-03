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«Кризу подолано»: Омелян заявил что нга Украину вернулись все «застрявшие» туристы
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«Кризу подолано»: Омелян заявил что нга Украину вернулись все «застрявшие» туристы 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил на брифинге, передает «112».
«Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, из Албании, из других государств, кризис преодолен, вопрос решен», — сказал он.
Примечательно, что словосочетание «кризис преодолен» — «кризу подолано» на украинском — ранее активно использовала «Партия регионов» в своей политической рекламе.
МИД Украины подтвердил вылет застрявших в Тунисе туристов на Украину.
Ранее стало известно о том, что часть украинских туристов застряла в Тунисе, Албании, Испании. Кроме того, из Киева не смогли улететь туристы в Турцию и Грузию.
Причиной подобного положения дел оказались долги туроператоров.
В МИД Украины заявили о необходимости привлечь к ответственности компании, спровоцировавшие кризис.
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