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В конгресс внесли проект о принятии в США 51-го штата
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В конгресс внесли проект о принятии в США 51-го штата 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Об этом сообщается на быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон в Facebook. Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США. Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Однако исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования. " target="_blank">сайте американского парламента.
Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.
"Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон в Facebook.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.
Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Однако исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.
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