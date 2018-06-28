В конгресс внесли проект о принятии в США 51-го штата

Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.

"Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон в Facebook.

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.

Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Однако исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.