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Парубий и Волкер обсудили сдачу украинской ГТС американским бизнесменам
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Парубий и Волкер обсудили сдачу украинской ГТС американским бизнесменам 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности», — цитирует агентство спикера украинского парламента Парубия.
Спикер Рады также сообщил, что вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдавии провел в Конгрессе США конференцию на тему противодействия «российским гибридным угрозам», в частности строительству NordStream-2, потому что, по его мнению, это не экономический проект.
Как сообщается, Парубий, председатели парламентов Грузии, Литвы, Молдавии и вице-спикер Сената Польши обсуждали российскую тему и на встрече с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и сотрудничества по безопасности комитета иностранных отношений Сената США.
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