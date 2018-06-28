Парубий и Волкер обсудили сдачу украинской ГТС американским бизнесменам 

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности», — цитирует агентство спикера украинского парламента Парубия.
Спикер Рады также сообщил, что вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдавии провел в Конгрессе США конференцию на тему противодействия «российским гибридным угрозам», в частности строительству NordStream-2, потому что, по его мнению, это не экономический проект.
Как сообщается, Парубий, председатели парламентов Грузии, Литвы, Молдавии и вице-спикер Сената Польши обсуждали российскую тему и на встрече с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и сотрудничества по безопасности комитета иностранных отношений Сената США.