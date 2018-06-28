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Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
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Путин разрешил блокировать карты россиян
Путин разрешил блокировать карты россиян

Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: Дни.ру
В правительстве Великобритании боятся встречи президентов России и США, которая состоится в середине июля. По мнению лондонских политиков, Дональд Трамп в ходе переговоров может пойти на уступки.
Сговорчивость американского лидера будет невыгодна для стран Североатлантического альянса с точки зрения их обороноспособности. Результатом беседы с Путиным может стать отказ Соединенных Штатов от совместных учений НАТО в Норвегии, решение создать американскую базу в Польше на деньги польского правительства, признание присоединения Крыма к России и изменение режима санкций.
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