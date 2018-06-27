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Болтон подтвердил, что дата саммита РФ — США будет объявлена в четверг
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Болтон подтвердил, что дата саммита РФ — США будет объявлена в четверг
ТАСС
1 час назад
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Болтон подтвердил, что о дате саммита
РФ
—
США
будет объявлено в четверг одновременно в двух странах.
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