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Болтон подтвердил, что дата саммита РФ — США будет объявлена в четверг
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Болтон подтвердил, что дата саммита РФ — США будет объявлена в четверг 

ТАСС 1 час назад
Болтон подтвердил, что о дате саммита РФ — США будет объявлено в четверг одновременно в двух странах.
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