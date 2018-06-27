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Британия выделит Украине $6,6 млн на борьбу с «российской дезинформацией»
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Британия выделит Украине $6,6 млн на борьбу с «российской дезинформацией» 

RT на русском 6 часов назад
Великобритания выделит Украине £5 млн ($6,6 млн) на «противостояние российской дезинформации». Об этом говорится в сообщении МИД Соединённого Королевства.
Как отмечается, эти средства входят в пакет британской помощи Украине на общую сумму £35 млн ($46 млн).
Из этих денег £13,4 ($17,7 млн) пойдут на обеспечение безопасности и стабильности и борьбу с коррупцией, ещё £11 млн ($14,5 млн) — на поддержку реформ, £6 млн ($8 млн) — на гуманитарную помощь.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ.
Также сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд
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