Британия выделит Украине $6,6 млн на борьбу с «российской дезинформацией»

Великобритания выделит Украине £5 млн ($6,6 млн) на «противостояние российской дезинформации». Об этом говорится в сообщении МИД Соединённого Королевства.

Как отмечается, эти средства входят в пакет британской помощи Украине на общую сумму £35 млн ($46 млн).

Из этих денег £13,4 ($17,7 млн) пойдут на обеспечение безопасности и стабильности и борьбу с коррупцией, ещё £11 млн ($14,5 млн) — на поддержку реформ, £6 млн ($8 млн) — на гуманитарную помощь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ.