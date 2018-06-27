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Новая стратегия НАТО угрожает России
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Новая стратегия НАТО по ВВС угрожает России, считают в Совфеде 

РИА Новости 2 часа назад
Новая стратегия НАТО по военно-воздушным силам представляет угрозу для России, поскольку предусматривает формирование военно-космических сил с выводом на боевое дежурство, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Во вторник НАТО одобрила новую стратегию по ВВС, в которой признается, что на проведение в будущем операций альянса могут оказывать влияние современные системы ПВО и космические средства и впервые после холодной войны могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе у альянса может не быть. В сообщении также говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной поддержкой и данными после удара.
"Мы понимаем эту стратегию как команду на формирование военно-космической компоненты НАТО с выводом на боевое дежурство, это, безусловно, несёт угрозу", — сказал Кондратьев.
По словам сенатора, Россия будет учитывать это решение при принятии мер по обеспечению национальной безопасности.
"Россия давно знала об этих "поползновениях", и, в частности, президент России озвучил в послании Федеральному собранию наши возможности по предотвращению этих угроз. Мы не движемся в сторону количественного параметра, как это было во времена холодной войны, мы движемся в сторону качественного изменения наших воздушно-космических сил", — подчеркнул он.
По словам Кондратьева, задача России "быть на шаг впереди", чтобы угроза со стороны НАТО "не была усилена в отношении нашей страны и государств-членов ОДКБ".
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