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Назван козырь России и Китая в случае конфликта
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В США назвали козырь России и Китая в случае военного конфликта 

RT на русском 27 июня 2018
Фото: Reuters
В США опасаются, что в случае военного конфликта с такими противниками, как Россия или Китай, американским военным придётся столкнутся с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом говорится в пособии Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединённых Штатов.
«Представьте, что следующую войну США придётся вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным, или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — подчёркивается в документе, опубликованном в Telegram-канале RT.
Отмечается, что та сторона, которая сможет эффективнее использовать средства РЭБ, получит боевое преимущество.
При этом особое внимание в Центре уделили системе глобального позиционирования (GPS), которую используют американские военные.
По мнению экспертов, сигнал, который поступает от спутников, слаб, и его возможно заглушить даже с помощью оборудования, доступного странам, которые не могут сравниться по силе с США.
В апреле сообщалось, что американские ВВС собираются изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая.
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