Назван козырь России и Китая в случае конфликта

В США назвали козырь России и Китая в случае военного конфликта

США опасаются, что в случае военного конфликта с такими противниками, как Россия или Китай , американским военным придётся столкнутся с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в пособии Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединённых Штатов.

«Представьте, что следующую войну США придётся вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным, или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — подчёркивается в документе, опубликованном в Telegram-канале RT.

Отмечается, что та сторона, которая сможет эффективнее использовать средства РЭБ, получит боевое преимущество.

При этом особое внимание в Центре уделили системе глобального позиционирования (GPS), которую используют американские военные.

По мнению экспертов, сигнал, который поступает от спутников, слаб, и его возможно заглушить даже с помощью оборудования, доступного странам, которые не могут сравниться по силе с США.

В апреле сообщалось, что американские ВВС собираются изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая.