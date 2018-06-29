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США попросили помощи у Центральной Америки по вопросу мигрантов
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США попросили помощи у Центральной Америки по вопросу мигрантов 

Российская Газета 46 минут назад
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенным Штатам необходима помощь государств Центральной Америки для решения проблемы нелегальных мигрантов. Он призвал глав государств донести до народа сообщение не верить «тем, кто обещает обеспечить приезд» в США.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенса, за 2017 год США приняли миллион легальных мигрантов, из которых 50 тысяч прибыли из центральноамериканских стран. Между тем множество мигрантов попадает в Соединенные Штаты незаконно.
"Не приезжайте в США нелегально, не подвергайте риску ваши жизни. Оставайтесь на своей родине и стройте свою жизнь там, рядом с вашими детьми", — призвал американский вице-президент.
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