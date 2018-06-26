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Президенты США и Турции обсудили усиление сотрудничества в сфере обороны и военного дела
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Президенты США и Турции обсудили усиление сотрудничества в сфере обороны и военного дела 

ИА Синьхуа 1 час назад
Анкара, 26 июня /Синьхуа/ — Резиденция президента Турции сегодня сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня по телефону провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, во время которых стороны сделали упор на сотрудничестве в сфере обороны и военного дела.
Резиденция президента Турции опубликовала заявление о том, что Д. Трамп сначала поздравил Р. Т. Эрдогана с победой на выборах президента. Стороны уделили особое внимание обсуждению сотрудничества двух стран в сфере обороны и военного дела, реализации дорожной карты по сотрудничеству в области безопасности в Манбидже Сирии, продолжению совместной борьбы с терроризмом.
В заявлении также говорится, что президенты Турции и США проведут встречу во время саммита НАТО в июле. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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