Трамп намерен запросить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запросить у конгресса страны дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой . Об этом сообщает CNBC News.

По его словам, дополнительное финансирование строительства стены требуется для того, чтобы проект был «закончен быстрее».

Он также добавил, что данная стена не только остановит поток нелегальных мигрантов в США, но и поможет в борьбе с наркотиками.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что страна никогда не заплатит за стену на границе с США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных мигрантов в стране.