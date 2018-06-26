Трамп намерен попросить больше средств на стену на границе с Мексикой

"Мы будем просить об увеличении финансирования строительства стены, чтобы мы могли ее закончить быстрее", — сказал он во вторник на встрече с членами конгресса.

"Сейчас мы расходуем 1,6 миллиарда долларов, есть план еще на 1,6 миллиарда, но я хотел бы обсудить с присутствующими, можем ли мы увеличить эту сумму", — добавил президент США.

В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда.