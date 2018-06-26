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Трамп намерен попросить больше средств на стену на границе с Мексикой
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Трамп намерен попросить больше средств на стену на границе с Мексикой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство планирует запросить увеличение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, чтобы ускорить процесс.
"Мы будем просить об увеличении финансирования строительства стены, чтобы мы могли ее закончить быстрее", — сказал он во вторник на встрече с членами конгресса.
"Сейчас мы расходуем 1,6 миллиарда долларов, есть план еще на 1,6 миллиарда, но я хотел бы обсудить с присутствующими, можем ли мы увеличить эту сумму", — добавил президент США.
В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда.
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