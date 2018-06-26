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США наращивают поставки вооружений Украине и Грузии
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США наращивают поставки вооружений Украине и Грузии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты наращивают поставки вооружений Украине и Грузии, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
"Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны", — сказал Митчелл, выступая на слушаниях в сенате.
По словам помощника госсекретаря, США помогают обоим государствам «улучшить их оборонительные возможности».
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