США наращивают поставки вооружений Украине и Грузии 

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты наращивают поставки вооружений Украине и Грузии, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
"Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны", — сказал Митчелл, выступая на слушаниях в сенате.
По словам помощника госсекретаря, США помогают обоим государствам «улучшить их оборонительные возможности».