Москва готовит ноту Киеву

Российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с запретом на въезд российскому телеведущему Евгению Примакову, сообщил глава отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД Максим Буякевич.
«По Примакову — наше посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины», — сказал Буякевич, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.