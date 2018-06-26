Москва готовит ноту Киеву

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Посольство России готовит ноту из-за отказа Примакову во въезде на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с запретом на въезд российскому телеведущему Евгению Примакову, сообщил глава отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД Максим Буякевич.
«По Примакову — наше посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины», — сказал Буякевич, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.
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