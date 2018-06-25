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На юге Сирии 12 населенных пунктов перешли под контроль властей
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На юге Сирии 12 населенных пунктов перешли под контроль властей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
НА СТОРОНУ СИРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕШЛО УЖЕ 12 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ — ЦЕНТР ПРИМИРЕНИЯ
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