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На юге Сирии 12 населенных пунктов перешли под контроль властей
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На юге Сирии 12 населенных пунктов перешли под контроль властей
РИА Новости
1 час назад
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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
НА СТОРОНУ СИРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕШЛО УЖЕ 12 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ — ЦЕНТР ПРИМИРЕНИЯ
РИА НОВОСТИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в
Сирии
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