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Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в США
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Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в США
ТАСС
2 часа назад
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Фото:
Москва24
Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в
США
для препятствования краже американских технологий —
администрация США
.
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