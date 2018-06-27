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Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в США
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Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в США для препятствования краже американских технологий — администрация США.
ТАСС: последние новости
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