В Вашингтоне почти 600 человек задержали за протест против политики Трампа

В Вашингтоне полиция задержала 575 человек за незаконную акцию против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает CBS News. По данным издания, участники акции были задержаны специальным подразделением полиции Капитолия, которое отвечает за безопасность конгресса США. Как отмечается, задержанные обвиняются в проведении незаконного митинга. Ранее сообщалось, что против администрации президента США Дональда Трампа подали иски 17 штатов, а также округ Колумбия , из-за проводимой политики разделения нелегальных мигрантов с их детьми. Как отмечалось, в иске критикуется политика администрации Трампа по отказу в доступе к подавшим заявку на предоставление убежища.