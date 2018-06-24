Ещё
Легендарный украинский рокер неожиданно выступил против киевского режима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легендарный украинский рокер неожиданно выступил против киевского режима 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В интервью одной из украинских радиостанций Святослав Вакарчук заявил, что сейчас на Украине царит взяточничество, а саму власть представляют продажные чиновники, которых следует заменить представители народа.
Кроме того, Вакарчук добавил, что Украина уже успела «достаточно пострадать» и теперь пришло время действовать. Примечательно, что ранее артист неоднократно выказывал свои политические амбиции и даже говорил о желании стать украинским президентом.
Ранее Пятый канал рассказывал, как бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и пока еще действующий лидер протестного движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявлял — государственный строй на Украине нужно полностью менять. По мнению опального лидера, в Незалежной следует упразднить парламент, банковскую и судебную системы, а также сельсоветы.
Пятый канал: последние новости
Без суда и следствия — Трамп призвал незамедлительно выслать иммигрантов из США Россия может ответить США повышением пошлин на ввоз американских автомобилей Помпео считает, что СПЧ ООН подрывает нацинтересы США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил добить Меркель137
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков124
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия398
Дочка — Пугачевой: «Ты себе делаешь плохо»54
Украинский музыкант потребовал уничтожить власть256
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение