Легендарный украинский рокер неожиданно выступил против киевского режима

В интервью одной из украинских радиостанций Святослав Вакарчук заявил, что сейчас на Украине царит взяточничество, а саму власть представляют продажные чиновники, которых следует заменить представители народа.

Кроме того, Вакарчук добавил, что Украина уже успела «достаточно пострадать» и теперь пришло время действовать. Примечательно, что ранее артист неоднократно выказывал свои политические амбиции и даже говорил о желании стать украинским президентом.