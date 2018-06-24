Легендарный украинский рокер неожиданно выступил против киевского режима 

В интервью одной из украинских радиостанций Святослав Вакарчук заявил, что сейчас на Украине царит взяточничество, а саму власть представляют продажные чиновники, которых следует заменить представители народа.
Кроме того, Вакарчук добавил, что Украина уже успела «достаточно пострадать» и теперь пришло время действовать. Примечательно, что ранее артист неоднократно выказывал свои политические амбиции и даже говорил о желании стать украинским президентом.
Ранее Пятый канал рассказывал, как бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и пока еще действующий лидер протестного движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявлял — государственный строй на Украине нужно полностью менять. По мнению опального лидера, в Незалежной следует упразднить парламент, банковскую и судебную системы, а также сельсоветы.