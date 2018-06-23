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Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
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Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну 

ТАСС 21 час назад
Фото: Вестник Кавказа
НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN, опубликованном в субботу.
Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он президенту КНДР, Трамп сказал: «Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения [с Ким Чен Ыном], между нами возникла хорошая химия».
"Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", — отметил президент США.
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