Коалиция США нанесла авиаудар по провинции Хомс, погиб сирийский военный

"Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, один сирийский военный погиб, несколько ранены.