Коалиция США нанесла авиаудар по провинции Хомс, погиб сирийский военный 

ДАМАСК, 21 июн — РИА Новости. Самолеты коалиции США нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс, один военнослужащий погиб, сообщил РИА Новости военно-полевой командир.
"Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, один сирийский военный погиб, несколько ранены.
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