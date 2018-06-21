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Коалиция США нанесла авиаудар по провинции Хомс, погиб сирийский военный
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Коалиция США нанесла авиаудар по провинции Хомс, погиб сирийский военный 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 21 июн — РИА Новости. Самолеты коалиции США нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс, один военнослужащий погиб, сообщил РИА Новости военно-полевой командир.
"Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, один сирийский военный погиб, несколько ранены.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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