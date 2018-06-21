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Госдеп: от «акустических атак» на Кубе пострадали 25 человек
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Госдеп: от «акустических атак» на Кубе пострадали 25 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, у еще одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, что и у остальных 24 пострадавших работников американского посольства на Кубе.
Она также подчеркнула, что это первый медицинский подтвержденный случай с августа 2017 года.
Ранее Науэрт заявила, что американских дипломатов, которые могли подвергнуться акустической атаке в Китае, отправили в США для тщательного медицинского освидетельствования.
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