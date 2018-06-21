Госдеп: от «акустических атак» на Кубе пострадали 25 человек

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что число дипломатов США , которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у еще одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, что и у остальных 24 пострадавших работников американского посольства на Кубе

Она также подчеркнула, что это первый медицинский подтвержденный случай с августа 2017 года.