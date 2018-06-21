Глава МИД Литвы посетит линию соприкосновения в Донбассе

Украины Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 22 июня приедет в Донбасс. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин на совместной пресс-конференции с литовским коллегой.

«Линас является, среди всего прочего, чемпионом по посещению Донбасса. Завтра он туда тоже едет», — приводит слова Климкина УНН.

Глава МИД Литвы рассказал, что это будет его пятнадцатым визитом на Украину в качестве руководителя внешнеполитического ведомства Литвы.

Он заявил, что намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе, а также выразить солидарность местным жителям.