Суд в Киеве 22 июня рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко

"В пятницу, 22 июня, в 10.00 (совпадает с мск) в Кассационном административном суде в составе Верховного суда будет слушаться дело по иску Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении Саакашвили гражданства", — говорится в сообщении пресс-службы его партии.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.