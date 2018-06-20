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В США не исключили отмены пошлин против Канады и Мексики
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В США не исключили отмены пошлин против Канады и Мексики 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. США могут отменить ввозные пошлины на сталь из Канады и Мексики, если договорятся с этими странами по торговле в целом, заявил в финансовом комитете сената министр торговли Уилбур Росс.
По его словам, это произойдет, если переговоры по зоне свободной торговли НАФТА «наберут темп и приведут к новому соглашению».
США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации НАФТА по требованию американского президента Дональда Трампа. Перспективы нового соглашения неясны, но в течение 2018 года оно вряд ли будет заключено из-за особенностей календаря работы конгресса США и выборов в Мексике.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
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