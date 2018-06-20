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Захарова обвинила США в ударе по правам человека
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Захарова обвинила США в ударе по правам человека 

News.ru 1 час назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход США из совета ООН по правам человека— удар по правозащитной репутации американцев. Она считает, что таким образом Америка продемонстрировала пренебрежение Организацией объединённых наций.
«США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к Организации объединенных наций», — сказала Захарова.
Она также выразила надежду, что без американцев СПЧ будет эффективно работать. Официальный представитель МИД РФ отметила, что совет ООН уже работал достаточно эффективно без участия США.
Ранее США объявили о выходе из совета ООН по правам человека. Американцы критикуют организацию за предвзятость по отношению к Израилю, а также не хотят видеть в составе совета Венесуэлу, Китай и Кубу.
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