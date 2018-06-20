Китай назвал пренебрежением фактами упреки в свой адрес от США в СПЧ ООН

Во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за «предвзятость» по отношению к Израилю , а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета является Венесуэла , Китай и Куба

"Что касается упреков США относительно ситуации прав человека в Китае и в других странах — это абсолютное пренебрежение фактами. Китай добился большого прогресса в вопросе развития прав человека. Это может увидеть любой человек без предубеждений", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя критику США.

Он добавил, что поведение США в СПЧ ООН вызвало протесты и недовольство со стороны многих стран мира.

"Я думаю, что США это полностью осознают", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.