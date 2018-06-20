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Китай назвал пренебрежением фактами упреки в свой адрес от США в СПЧ ООН
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Китай назвал пренебрежением фактами упреки в свой адрес от США в СПЧ ООН 

РИА Новости 2 часа назад
ПЕКИН, 20 июн — РИА Новости. Упреки США в адрес Китая в Совете по правам человека ООН являются абсолютным пренебрежением фактами, а само поведение США вызывает протесты и недовольство многих стран, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за «предвзятость» по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета является Венесуэла, Китай и Куба.
"Что касается упреков США относительно ситуации прав человека в Китае и в других странах — это абсолютное пренебрежение фактами. Китай добился большого прогресса в вопросе развития прав человека. Это может увидеть любой человек без предубеждений", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя критику США.
Он добавил, что поведение США в СПЧ ООН вызвало протесты и недовольство со стороны многих стран мира.
"Я думаю, что США это полностью осознают", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.
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