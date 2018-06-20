В постпредстве РФ в ООН считают, что Вашингтон хотел использовать СПЧ в корыстных целях 

Есть вероятность, что США недовольны работой Совета и требуют его реформировать, поскольку планировали через него наказывать другие страны за их противодействия.
Вероятно, что Штаты хотели использовать Совет по правам человека как инструмент давления на другие страны и для продвижения исключительно своих интересов. Возможно, именно в связи с подобными неудовлетворенными желаниями администрации Трампа и связан преждевременный выход из членов Совета. Так заявили в Постпредстве РФ при ООН, сообщает Интерфакс.
Секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский охарактеризовал действия США по отношению к Совету как циничные и эгоистичные.
Россия же и далее будет тесно сотрудничать с Советом ООН, и поэтому страной была выдвинута своя кандидатура в состав СПЧ на 2021-2023 годы.
Напомним: ранее постпред США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, в связи с его политикой по отношению к Израилю, а также из-за членства в Совете Китая, Кубы и Венесуэлы.