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США выходят из состава Совета ООН по правам человек
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США выходят из состава Совета ООН по правам человек
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
США
ВЫХОДЯТ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА
ООН
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА — ПОСТПРЕД США ПРИ ООН НИККИ ХЕЙЛИ
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