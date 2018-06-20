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США выходят из состава Совета ООН по правам человек
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США выходят из состава Совета ООН по правам человек 

РИА Новости 1 час назад
США ВЫХОДЯТ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА — ПОСТПРЕД США ПРИ ООН НИККИ ХЕЙЛИ
РИА НОВОСТИ
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