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Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми
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Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов, передает Reuters.
По его словам, этот указ позволил семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.
Ранее Трамп в разговоре с журналистами NBC сообщил о намерении решить проблему мигрантов США. Президент Соединенных Штатов высказался, что в будущем подпишет соответствующий документ в рамках американского законодательства.
Трамп не уточнил, что это будет за документ, однако представитель администрации подтвердил NBC, что соответствующий приказ о временных мерах по прекращению разделения семей мигрантов был разработан министерством юстиции и министерством национальной безопасности США.
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