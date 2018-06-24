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Сотни детей вернулись в семьи после разлуки на границе США и Мексики
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Сотни детей вернулись в семьи после разлуки на границе США и Мексики 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Около 500 детей‐мигрантов воссоединились со своими семьями после принудительного расставания на границе США и Мексики. Взрослые были ранее задержаны за незаконное пересечение государственной границы, сообщает телеканал «360».
По данным Министерства внутренней безопасности, порядка двух тысяч детей были разлучены с семьями в результате массового притока нелегалов на территорию США в период с 19 апреля по 31 мая.
Власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой. Им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны семьи в полном составе.
В среду, 20 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.
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