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Парламент Мексики потребовал разорвать отношения с США из-за миграционной политики
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Парламент Мексики потребовал разорвать отношения с США из-за миграционной политики 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Конгресс Мексики обратился к правительству страны с предложением разорвать дипломатические отношения с США, сообщает РИА «Новости».
Поводом для этого послужила миграционная политика администрации президента Дональда Трампа, из-за которой детей мигрантов разлучают с семьями на границе.
"Мы просим правительство республики выйти из любых схем сотрудничества с США в части миграции, борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя с уважением, которого заслуживают мигранты", — говорится в заявлении парламента.
Также парламентарии намерены просить помощи международного сообщества для защиты прав детей-мигрантов.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, прекращающий практику разделения детей мигрантов с семьями.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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