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МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения семей на границе
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МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения семей на границе 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай призвал правительство США пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на границе. Об этом сообщается в твиттере МИД Мексики.
Как отмечается, Видегарай осудил миграционную политику разъединения семей на границе США.
По мнению главы МИД Мексики, разделение семей нелегальных мигрантов на границе США является «жестоким и бесчеловечным действием».
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал разделение детей нелегальных мигрантов с их семьями на границе Соединенных Штатов.
По его словам, США нужна «безопасность страны».
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