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Лаврентьев: оппозиция должна быть широко представлена в комиссии по Сирии
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Лаврентьев: оппозиция должна быть широко представлена в комиссии по Сирии
РИА Новости
44 минуты назад
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РИА НОВОСТИ
:
РОССИЯ
СЧИТАЕТ, ЧТО СИРИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА В БУДУЩЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ — ЛАВРЕНТЬЕВ
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