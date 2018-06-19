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Лаврентьев: оппозиция должна быть широко представлена в комиссии по Сирии
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Лаврентьев: оппозиция должна быть широко представлена в комиссии по Сирии 

РИА Новости 44 минуты назад
РИА НОВОСТИ: РОССИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО СИРИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА В БУДУЩЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ — ЛАВРЕНТЬЕВ
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