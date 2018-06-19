СМИ сообщили о планах Обамы стать президентом США

Как сообщается, Обама обсуждал планы принять участие в выборах президента США с представителями Демократической партии. Официальное заявление о его планах вновь занять президентское кресло, как ожидается, может прозвучать перед началом предвыборных кампаний.

При этом сам экс-лидер США отказался давать комментарии по этому поводу.