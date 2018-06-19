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СМИ сообщили о планах Обамы стать президентом США
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СМИ сообщили о планах Обамы стать президентом США 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Экс-президент США Барак Обама может принять участие в выборах американского президента в 2020 году. С инициативой вернуть Обаму в большую политику выступает Демократическая партия, которая недовольна законами, подписанными нынешним президентом Дональдом Трампом, сообщает Мир 24 со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как сообщается, Обама обсуждал планы принять участие в выборах президента США с представителями Демократической партии. Официальное заявление о его планах вновь занять президентское кресло, как ожидается, может прозвучать перед началом предвыборных кампаний.
При этом сам экс-лидер США отказался давать комментарии по этому поводу.
Ранее Трамп заявил, что в потере Крыма виноват Обама. По мнению главы государства, его предшественник позволил случиться переходу территорий под контроль России.
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