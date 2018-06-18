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СМИ: Авиация коалиции во главе с США нанесла удары по позиции сирийской армии
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СМИ: Авиация коалиции во главе с США нанесла удары по позиции сирийской армии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по позиции сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
По данным агентства, самолёты коалиции нанесли удар по одной из позиций армии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаль.
По словам военного источника агентства, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара коалиции во главе с США в сирийской провинции Хасеке погибли 12 мирных жителей.
RT на русском: последние новости
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