Для США деньги стоят выше, чем права человека, заявил президент Боливии

МОСКВА , 15 июн — РИА Новости . Президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости раскритиковал экономическую политику США и заявил, что деньги для этой страны стоят выше прав человека.

"Мы искренне не разделяем политику США… К сожалению, я бы сказал, что деньги имеют там больше прав, чем права человека, это невозможно понять", — сказал Моралес.

По его словам, с одной стороны, США ведут политику свободного рынка и глобализации, но при этом возвращают неопротекционизм. «США — это менеджер свободного рынка, воздвигающий стены для людей», — добавил Моралес.