Трамп обвинил Обаму в потере Крыма

По его словам, это произошло, потому что «президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну».

Ранее Трамп уже не раз упрекал Обаму в том, что тот позволил Крыму выйти из состава Украины