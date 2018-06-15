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Трамп обвинил Обаму в потере Крыма
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Трамп обвинил Обаму в потере Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Экс-президент США Барак Обама упустил Крым, заявил нынешний глава страны Дональд Трамп.
«Президент Обама упустил Крым», заявил Трамп в эфире телеканала CNN, передает «Интерфакс».
По его словам, это произошло, потому что «президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну».
Ранее Трамп уже не раз упрекал Обаму в том, что тот позволил Крыму выйти из состава Украины.
В четверг появились сообщения о том, что Трамп во время ужина на саммите G7 в Канаде заявил лидерам G7 о том, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке.
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