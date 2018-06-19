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Трамп заявил о необходимости ареста нелегальных мигрантов в США
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Трамп заявил о необходимости ареста нелегальных мигрантов в США 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в твиттере отметил необходимость ареста людей, которые незаконно проникают через границу Соединенных Штатов.
"Мы обязаны арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально", — написал Трамп.
По его словам, из 12 тысяч детей, которые попали на территорию США нелегально, 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие.
Он также подчеркнул, что «лишь две тысячи детей нелегальных мигрантов едут в США со своими родителями».
Ранее Трамп призвал конгресс США менять миграционное законодательство.
По его словам, у США должна быть сильная безопасность на границе.
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