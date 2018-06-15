Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы

"Крым потерял президент Обама — просто чтобы вы понимали. Это произошло задолго до того, как я сюда (в Белый дом — прим. ТАСС) пришел.

Это его (Обамы — прим. ТАСС) вина", — заявил Трамп.

"Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину ", — утверждал американский лидер. На взгляд Трампа, это объяснялось отказом Обамы применить военную силу против Сирии в 2013 году вопреки собственным предупреждениям в адрес Дамаска . «Никто даже не знает, что именно отдал [другим] президент Обама, когда не стал пересекать „красную линию“, — убежден Трамп.

»Еще раз: президент Обама отдал Крым. Этого никогда не должно было произойти", — добавил 45-й президент США.