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Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
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Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Возвращение Крыма в состав Российской Федерации состоялось из-за слабости предыдущего президента США демократа Барака Обамы. Такое мнение выразил в пятницу нынешний глава администрации США республиканец Дональд Трамп.
"Крым потерял президент Обама — просто чтобы вы понимали. Это произошло задолго до того, как я сюда (в Белый дом — прим. ТАСС) пришел.
Это его (Обамы — прим. ТАСС) вина", — заявил Трамп.
"Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину", — утверждал американский лидер. На взгляд Трампа, это объяснялось отказом Обамы применить военную силу против Сирии в 2013 году вопреки собственным предупреждениям в адрес Дамаска. «Никто даже не знает, что именно отдал [другим] президент Обама, когда не стал пересекать „красную линию“, — убежден Трамп.
»Еще раз: президент Обама отдал Крым. Этого никогда не должно было произойти", — добавил 45-й президент США.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.
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