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Срочно: Д. Трамп сообщил, что КНДР начала передавать останки павших американских солдат
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Срочно: Д. Трамп сообщил, что КНДР начала передавать останки павших американских солдат
ИА Синьхуа
7 часов назад
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Вашингтон, 15 июня /
Синьхуа
/ — Президент
США
Дональд Трамп
сегодня заявил в интервью
Fox News
, что
КНДР
начала передавать США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны.
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