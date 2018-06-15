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Срочно: Д. Трамп сообщил, что КНДР начала передавать останки павших американских солдат
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Срочно: Д. Трамп сообщил, что КНДР начала передавать останки павших американских солдат 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Вашингтон, 15 июня /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп сегодня заявил в интервью Fox News, что КНДР начала передавать США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны.
ИА Синьхуа: последние новости
М. Помпео: США, РК и Япония договорились продолжать усилия для полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова Молния: Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали документ после саммита МИД КНР: Китай надеется на достижение позитивных результатов на саммите лидеров КНДР и США
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