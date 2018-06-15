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Трамп заявил, что Обама «потерял» Крым
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Трамп заявил, что Обама «потерял» Крым 

RT на русском 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама «потерял» Крым.
«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня… президент Обама потерял Крым… потому что Путин не уважал президента Обаму», — цитирует Fox News главу государства.
Ранее Трамп также подчёркивал, что Обама «позволил России присоединить Крым».
Как писали СМИ со ссылкой на источники, Трамп во время переговоров с лидерами G7 назвал Крым российским.
При этом в Белом доме не стали опровергать или подтверждать такие данные.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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