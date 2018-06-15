Трамп заявил, что Обама «потерял» Крым

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня… президент Обама потерял Крым… потому что Путин не уважал президента Обаму», — цитирует Fox News главу государства.

Ранее Трамп также подчёркивал, что Обама «позволил России присоединить Крым».

Как писали СМИ со ссылкой на источники, Трамп во время переговоров с лидерами G7 назвал Крым российским.

При этом в Белом доме не стали опровергать или подтверждать такие данные.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подробнее — в материале RT.